أبوظبي في 18 يوليو/ وام / أكد سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن يوم عهد الاتحاد يمثل محطة وطنية تاريخية نستحضر فيها الرؤية الاستثنائية للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وإخوانه حكام الإمارات، الذين وضعوا في الثامن عشر من يوليو عام 1971 الأسس الراسخة لاتحاد دولة الإمارات، عبر توقيع وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات، وأعلنوا عن اسم دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تاريخية جسّدت قوة الإرادة ووحدة المصير والإيمان بالاتحاد.

وقال إن يوم عهد الاتحاد يمثل فرصة وطنية نجدد فيها التمسك بالقيم التي قامت عليها دولتنا، وفي مقدمتها الوحدة والتلاحم والعمل المشترك، ومنذ ذلك العهد، واصلت الإمارات بناء نموذج تنموي رائد عزز مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار وشريكاً فاعلاً في الاقتصاد العالمي، فيما تعكس الإنجازات المتحققة اليوم ثمرة تلك الرؤية الاستشرافية.

وأضاف: نستذكر بفخر اللحظة التي تحولت فيها الرؤية إلى واقع، والعهد إلى دولة أصبحت نموذجاً عالمياً في التنمية والتنافسية، ونستلهم منها قيم العزيمة والتكاتف لمواصلة دعم مسيرة التقدم والازدهار التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وتعزيز مكانة الإمارات بين أكثر دول العالم تقدماً وازدهاراً.

وأكد سعادته أن هذه الذكرى الوطنية تعزز الثقة بالمستقبل، وتدفع مختلف القطاعات والجهات والمؤسسات ومجتمع الأعمال إلى مواصلة الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة والريادة المستدامة.