أبوظبي في 18 يوليو/ وام / أكدت مجموعة تريندز أن يوم عهد الاتحاد، الذي يصادف 18 يوليو من كل عام، يمثل محطة وطنية ملهمة لتجديد الالتزام بالمبادئ والقيم التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسسون، وترسيخ نهج العمل المؤسسي الذي شكّل الأساس المتين لمسيرة الاتحاد والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.

وأوضحت المجموعة أن هذه المناسبة الوطنية ليست مجرد استذكار لحدث تاريخي مفصلي، بل هي دعوة متجددة لمواصلة البناء على الإرث الوطني الراسخ، من خلال تحويل رؤية الآباء المؤسسين إلى مشروعات معرفية وبحثية تسهم في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات واستشراف المستقبل.

وأكدت "تريندز" أن مراكز الفكر والبحوث تؤدي اليوم دورًا محوريًا في دعم صناعة القرار، عبر إنتاج المعرفة الرصينة، وإعداد الدراسات والتقارير المتخصصة، وتحليل المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يواكب توجهات دولة الإمارات ويعزز مكانتها العالمية نموذجًا في الاعتدال والتسامح والابتكار، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله".

وأضافت المجموعة أنها، بوصفها إحدى أبرز مراكز الفكر في المنطقة، تواصل الإسهام في هذا المسار الوطني من خلال إطلاق الدراسات والبحوث الاستراتيجية، وتنظيم المؤتمرات والندوات والحوارات الفكرية، وتوسيع شراكاتها مع المؤسسات البحثية والأكاديمية الإقليمية والدولية، بما يعزز حضور الفكر في المحافل العالمية، ويؤكد دور المعرفة بوصفها ركيزة أساسية في دعم التنمية وصناعة المستقبل.

وشددت مجموعة تريندز على أن تجديد العهد في هذه المناسبة الوطنية يتجسد في مواصلة العمل بإخلاص لترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للمعرفة والابتكار، والإسهام في دعم رؤية القيادة الرشيدة، وفاءً بالعهد الذي قطعه الآباء المؤسسون قبل أكثر من نصف قرن، واستمرارًا لمسيرة الاتحاد التي جعلت من الإنسان والمعرفة أساسًا للتقدم والازدهار.