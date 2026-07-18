العين في 18 يوليو/ وام / وقع مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي ثلاث مذكرات تفاهم مع كل من منصة دراية للمتحدثين، وجمعية المعلمين، وجمعية المنتسوري الدولية بحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

​وتهدف هذه المذكرات إلى تفعيل أطر التعاون المشترك عبر إطلاق مبادرات وبرامج تدريبية وتثقيفية متكاملة، تهدف إلى صقل مهارات التعبير والتواصل، ورفد التنمية المهنية للمعلّمين، إلى جانب مواكبة وتطبيق أحدث الممارسات التربوية العالمية في قطاعي الطفولة والتعليم، بما يصب في صالح بناء الإنسان والارتقاء بالدور المجتمعي للمؤسسات الثقافية والتعليمية.

​وتركز هذه المذكرات على ترسيخ قيم الهوية الوطنية، وتطوير ملكات الخطابة والتعبير الفعال، بما يضمن تنشئة جيل واعد ومبتكر يمتلك مقومات التواصل الواثق والاحترافي.​

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان أن توقيع المذكرات يندرج تحت الرؤية الإستراتيجية لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية الرامية إلى صياغة شراكات معرفية ومهنية وثيقة، تحول المعارف والهوية والثقافة إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على مسيرة الأجيال ومستقبل الوطن.​

وقالت: نؤمن بأن الاستثمار في التعليم والمعرفة هو الاستثمار الأهم في بناء الإنسان، وأن الشراكات المؤسسية الفاعلة تمنحنا قدرة أكبر على تطوير المبادرات والوصول بأثرها إلى فئات أوسع من المجتمع ومن هذا المنطلق، يأتي تعاوننا مع منصة دراية للمتحدثين، وجمعية المعلمين وجمعية المنتسوري الدولية، باعتبارها شراكات متكاملة تجمع بين تنمية القدرة على التعبير ودعم المعلم، وتطوير الممارسات التربوية المرتبطة بالطفل.

​وأشارت إلى أن مد جسور التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية وجمعيات النفع العام يتيح آفاقاً أرحب لتبادل المعارف وتطوير المحتويات الثقافية، وصياغة مبادرات ذات مؤشرات أداء قابلة للقياس تضمن تحقيق أثر إيجابي دائم، بما يدعم المستهدفات الطموحة لدولة الإمارات في مسيرة التنمية الشاملة وتأسيس مجتمع المعرفة والريادة العالمية.