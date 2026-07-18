"الدفاع الكويتية" تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية وتعلن إصابة عسكريين واستهداف منشآت مدنية

الكويت في 18 يوليو/ وام / أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة رصدت منذ فجر الجمعة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي وأنه جرى اعتراضها والتعامل معها.

وقال المتحدث باسم وزاراة الدفاع في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية إن العدوان الإيراني الآثم أسفر عن استهداف عدد من المنشآت والمعسكرات التابعة للجيش الكويتي بطائرات مسيرة معادية مما نتج عنه إصابة عدد من منتسبي القوة البرية الكويتية أثناء تنفيذ مهامهم حيث تلقى المصابون الرعاية الطبية والعلاج اللازم وحالتهم الصحية مستقرة.

وأضاف أنه جرى استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية من بينها إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه مما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار بعدد من مرافق المحطة ووحدات توليد الطاقة الكهربائية إلى جانب سقوط شظايا في عدد من المواقع بالبلاد ما أسفر عن وقوع أضرار مادية من دون تسجيل أي إصابات بشرية.

-خلا-.