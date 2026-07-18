هيئة الطرق والمواصلات: يوم عهد الاتحاد يجسد رؤية قيادة أرست دعائم نهضة

دبي في 18 يوليو/ وام / أكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن عهد الاتحاد يمثل محطة وطنية مفصلية في تاريخ دولة الإمارات، نستذكر فيها بكل فخر الاجتماع التاريخي الذي عقد في الثامن عشر من يوليو عام 1971، حين وقّع الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإخوانه حكام الإمارات، "وثيقة الاتحاد" ودستور الإمارات، في قرار تاريخي جسّد رؤية استثنائية استندت إلى وحدة الصف والمصير، والإيمان أن الاتحاد هو الركيزة الأساسية لبناء دولة قوية، مستقرة، وقادرة على استشراف المستقبل.

وقال الطاير: أثبت الاتحاد، على مدى أكثر من خمسة عقود، أنه مثالٌ وطنيٌ متكاملٌ في الحكم والإدارة والتنمية، رسخ مؤسسات الدولة، وعزز وحدتها وتماسكها، وأرسى دعائم نهضة شاملة جعلت من الإمارات مثالاً عالمياً في الاستقرار والازدهار والقدرة على تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة، مشيراً إلى أن التحديات والتحولات المتسارعة، أكدت متانة الاتحاد، وصلابة مؤسساته، وكفاءة منظومته الحكومية، وقدرته على التعامل مع مختلف المتغيرات بمرونة واقتدار، مستندة إلى رؤية القيادة الرشيدة التي واصلت البناء على الإرث الخالد للآباء المؤسسين، وطورت مثالاً تنموياً يقوم على استشراف المستقبل، وتمكين الإنسان، وتعزيز الابتكار، وترسيخ تنافسية الدولة وريادتها العالمية.

وأضاف أن المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات، على المستويين الإقليمي والدولي، وما حققته من إنجازات نوعية في مختلف القطاعات، هي ثمرة الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، التي واصلت البناء على الإرث الخالد للآباء المؤسسين، من خلال ترسيخ منظومة عمل حكومي تقوم على استشراف المستقبل، والتخطيط الإستراتيجي، وسرعة الإنجاز، والتكامل المؤسسي، بما عزز جاهزية الدولة لمواجهة المتغيرات، ورسخ مكانتها بين الدول الأكثر تنافسية وريادة على مستوى العالم.

وقال مطر الطاير: نجدد العهد على مواصلة العمل بإخلاص لترجمة رؤى قيادتنا الرشيدة إلى إنجازات نوعية تعزز جودة الحياة، وتصون مكتسبات الوطن، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة، ليبقى الاتحاد، كما أراده الآباء المؤسسون، أساساً لوطن يواصل صناعة المستقبل بثقة، ويقدم للعالم مثالاً ملهماً في الوحدة، والاستقرار، والازدهار.