نيويورك في 18 يوليو / وام / استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملات يوم الجمعة، مدعوماً بزيادة الطلب عليه باعتباره ملاذاً آمناً، على الرغم من اتجاهه لتسجيل تراجع أسبوعي إثر صدور تقرير التضخم الأمريكي الذي جاء أقل من التوقعات.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، مستوى 100.76 نقطة، متجهًا لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 0.2 بالمئة، وذلك بعد أن قلص المتداولون رهاناتهم بشأن إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة قريبًا.

وعلى صعيد العملات الأخرى، استقر اليورو الأوروبي عند 1.1436 دولار، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2 بالمئة، في حين تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 1.3455 دولار، محققًا ثالث مكاسبه الأسبوعية على التوالي مدعومًا ببيانات النمو الاقتصادي البريطاني الإيجابية.

كما انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.23 بالمئة ليغلق عند 0.6980 دولار نتيجة عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

وسجل الين 162.44 مقابل الدولار، مستقرا بالقرب من أدنى مستوياته في 40 عاماً.

-خلا-