نيويورك في 18 يوليو /وام/ قفزت أسعار النفط بأكثر من 4% عند التسوية، اليوم، مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من شهر.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 3.87 دولارات، أي ما يعادل نسبة 4.59% لتسجل 88.10 دولار للبرميل.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.54 دولارات، أي بنسبة 4.48% إلى 82.49 دولار للبرميل. وسجل كلا الخامين أعلى مستوياتهما منذ منتصف يونيو الماضي، كما صعدا بنحو 16% هذا الأسبوع.
ويتوجه خام برنت نحو تحقيق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، والخام الأمريكي نحو ثاني مكاسب أسبوعية.
-خلا-