بغداد في 18 يوليو /وام/ وقع العراق وسوريا، يوم الجمعة، مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل أنبوب النفط الممتد من "حديثة" العراقية إلى مدينة "بانياس" السورية على سواحل المتوسط ،على أن تتولى شركة "شيفرون" الأمريكية تنفيذ المشروع.

ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع مذكرة التفاهم، معتبرة أنه من شأن هذا المشروع الحيوي أن يعزز الأمن والاستقرار من خلال تعزيز الترابط الإقليمي.

وقالت السفارة الأميركية في بغداد ببيان إن الولايات المتحدة ترحب بتوقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين حكومتي العراق وسوريا بشأن إعادة تأهيل وإعمار خط أنابيب النفط الخام بين البلدين. مضيفة ان الشركات الأميركية ستؤدي دوراً رئيسياً في تنفيذ أعمال الإنشاء.

-خلا-