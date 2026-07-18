مكسيكو سيتي في 18 يوليو /وام/ ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر ، منطقة قبالة السواحل المكسيكية ، وتسبب بإطلاق تحذيرات "تسونامي" وشعر به سكان في دولتي غواتيمالا والسلفادور دون ورود تقارير عن وقوع أضرار جسيمة حتى الآن.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان أن الزلزال الذي وقع بالقرب من بلدة "بويرتو ماديرو" الواقعة في أقصى الجنوب من ولاية (تشياباس) المكسيكية كان على عمق 10 كيلومترات.

وأضاف البيان أنه عقب الزلزال حذر نظام الإنذار الأمريكي من احتمال حدوث موجات تسونامي خطيرة على طول السواحل الواقعة ضمن نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

ومن جانبه قال حاكم ولاية "أواخاكا" بجنوب المكسيك سالومون خارا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الزلزال شعر به بشدة متوسطة في عاصمة الولاية لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار جسيمة.

-خلا-