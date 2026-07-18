لندن في 18 يوليو /وام/ تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية عند إغلاق تعاملات يوم الجمعة، مسجلة خسائر أسبوعية، في ظل تراجع معنويات المستثمرين عالميًا بفعل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وموجة بيع واسعة لأسهم شركات التكنولوجيا.

وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.41% إلى 641.09 نقطة، متجهًا لتسجيل خسارة أسبوعية طفيفة، بعدما اتجه المستثمرون إلى بيع أسهم شركات أشباه الموصلات وسط مخاوف من ارتفاع تقييماتها عقب المكاسب القوية التي حققتها في وقت سابق من العام.

وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.35% ليغلق عند 24,828.12 نقطة، فيما استقر مؤشر "فوتسي 100" البريطاني عند 10,600.37 نقطة.

كما أنهى مؤشر "كاك 40" الفرنسي تعاملاته على انخفاض بنسبة 0.47%، مسجلًا 8,338.81 نقطة.

-خلا-