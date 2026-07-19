إنجلترا تهزم فرنسا وتحصد برونزية كأس العالم 2026

ميامي في 19 يوليو/ وام/ أحرز منتخب إنجلترا المركز الثالث في كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعدما تغلب على نظيره الفرنسي بنتيجة 6-4، اليوم، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

تقدمت إنجلترا برباعية في الشوط الأول حملت توقيع ديكلان رايس، وإزري كونسا، وثنائية لبوكايو ساكا، الذي عاد وأضاف هدفه الشخصي الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

وفي المقابل، سجل كيليان مبابي هدفين لفرنسا، بينما أحرز برادلي باركولا هدفًا آخر في الشوط الثاني، وأضاف عثمان ديمبيلي الهدف الرابع في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يختتم جود بيلينغهام مهرجان الأهداف بإحراز الهدف السادس لإنجلترا.

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