نيوجيرسي في 20 يوليو /وام/ توج منتخب إسبانيا بطلاً لكأس العالم لكرة القدم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على استاد نيويورك/نيوجيرسي، في ختام البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وشهدت مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، ليقود منتخب إسبانيا التتويج بلقبها العالمي الثاني بعد لقبها الأول في مونديال 2010.