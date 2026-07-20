مبابي يظفر بـ"الحذاء الذهبي" لكأس العالم للمرة الثانية

نيوجيرسي في 20 يوليو /وام/ نال قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي جائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي.

و تصدر مبابي قائمة هدافي البطولة بعدما سجل 10 أهداف، متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أحرز 8 أهداف.

كما عزز مبابي صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 22 هدفاً خلال ثلاث مشاركات مونديالية، متقدماً بفارق هدف واحد على ميسي، الذي يملك 21 هدفاً سجلها في ست مشاركات.

وفي ترتيب سباق الحذاء الذهبي لمونديال 2026، جاء الإنجليزي جود بيلينجهام في المركز الثالث برصيد 7 أهداف، متساوياً مع النرويجي إرلينج هالاند.

-خلا-