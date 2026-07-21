كنشاسا في 21 يوليو / وام / ارتفعت حصيلة وفيات فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 967 شخصا، فيما حذرت الأمم المتحدة من خطر انتشاره في مخيمات النازحين بشرق البلاد.

وأظهرت بيانات معهد الصحة العامة في الكونغو ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 2423 حالة، بعد تسجيل 79 إصابة جديدة في مقاطعتي إيتوري وكيفو الشمالية.

وفي السياق، حذرت الأمم المتحدة من خطر انتشار الفيروس في مخيمات النازحين بشرق البلاد، مشيرة إلى تسجيل إصابات مؤكدة في 16 مخيما بإقليم إيتوري، الذي يضم أكثر من 270 ألف نازح.

ودعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى تعزيز الدعم الدولي لمواجهة التفشي، مشيراً إلى عدم توفر لقاح أو علاج معتمد لسلالة "بونديبوغيو" المسببة للتفشي الحالي.

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