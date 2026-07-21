عواصم في 21 يوليو/ وام / ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط .

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4023.56 دولار للأوقية بحلول الساعة 0146 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.3% إلى 4028 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9% إلى 56.93 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.2% إلى 1591.22 دولار، وصعد البلاديوم 0.3% إلى 1256.68 دولار.

وفي سوق العملات، حوم الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوع، إذ استقر أمام الين عند 162.50 ين، فيما سجل اليورو 1.1415 دولار، والجنيه الإسترليني 1.3434 دولار. كما استقر مؤشر الدولار عند 100.96، بالقرب من أعلى مستوى له منذ 15 يوليو.

في المقابل، ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.5860 دولار، مسجلا أعلى مستوى له منذ أوائل يونيو، بينما صعد الدولار الأسترالي إلى 0.7001 دولار.

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