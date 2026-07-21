52 % ارتفاعا في صادرات كوريا خلال أول 20 يوما من يوليو

سيئول في 21 يوليو/ وام/ ارتفعت صادرات جمهورية كوريا بنسبة 52.3% على أساس سنوي خلال أول 20 يوما من شهر يوليو الجاري، إذ تضاعفت صادرات أشباه الموصلات ثلاث مرات تقريبا وسط طفرة الذكاء الاصطناعي المستمرة.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن مصلحة الجمارك الكورية، والتي نقلتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن قيمة الشحنات الصادرة بلغت 54.9 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 1 إلى 20 يوليو، مقارنة بـ 36 مليار دولار تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت البيانات، أن الواردات ارتفعت بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 42.7 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 12.2 مليار دولار.

وبحسب القطاع، استمرت صادرات أشباه الموصلات في قيادة المكاسب الإجمالية، حيث قفزت بنسبة 180% لتصل إلى 22.1 مليار دولار.

وزادت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 33.4% لتصل إلى 3.41 مليار دولار، بينما انخفضت صادرات السيارات بنسبة 10.6% لتصل إلى 3.24 مليار دولار.

وارتفعت صادرات منتجات الصلب والسفن بنسبتي 11.1% و 70.8% على التوالي، لتصل إلى 2.64 مليار دولار و 2.44 مليار دولار على التوالي.

وبحسب الوجهة، تضاعفت الصادرات إلى الصين تقريبا لتصل إلى 13.3 مليار دولار، وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 39.6% لتصل إلى 8.96 مليار دولار.

وبلغ إجمالي الصادرات التراكمية هذا العام حتى يوم أمس الاثنين 551.2 مليار دولار، بزيادة بنسبة 48.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي.