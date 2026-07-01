ترامب يوجه باستئناف رحلات الطيران الأمريكية المباشرة إلى لبنان

واشنطن - بيروت في 22 يوليو / وام / عقد الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب واللبناني العماد جوزاف عون لقاء قمة في البيت الأبيض بالعاصمة "واشنطن"، أسفر عن توجيه أمريكي باستئناف رحلات الطيران المباشرة إلى لبنان، وتعهدات بوضع خطط ملموسة لدعم استقلالية الجيش اللبناني، تزامنا مع تأكيد بدء الانسحاب الإسرائيلي.

وأوضح بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، أن القمة أكدت على الشراكة التاريخية بين البلدين، وركزت على الأولويات الأمنية والسياسية والاقتصادية اللازمة لتعزيز استقرار لبنان.

ووفقا للبيان، الذي نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، شدد الرئيس عون على الحاجة الملحة للانسحاب الإسرائيلي الكامل كخطوة أساسية لتمكين الدولة من بسط سيادتها الكاملة بقواها الذاتية حصراً، مستعرضا التداعيات الكارثية للحرب الأخيرة والخسائر الجسيمة التي خلفتها.

وأشار عون إلى أن رؤيته للسلام والاستقرار تتلاقى مع رؤية نظيره الأميركي، وجدد مطالبته بدعم الجيش اللبناني، مؤكدا ثقته المطلقة بقيادته وأفراده.

من جانبه، تعهد الرئيس الأمريكي بتغيير مسار التعاطي مع لبنان ومعاملته بالاحترام الذي يستحقه، مؤكدا أن الإسرائيليين في طور الانسحاب من المناطق اللبنانية، وقال إن هناك خططا ملموسة تم وضعها للمساعدة ولاستقلالية الجيش اللبناني.

وعقب اللقاء، أعلن ترامب عبر منصته "تروث سوشال" توجيه إدارته للسماح لشركات الطيران الأميركية باستئناف رحلاتها المباشرة إلى لبنان بعد عقود من التعليق، مشيدا بجهود نظيره اللبناني في تطوير بلاده.

واختتمت المحادثات بالاتفاق على مواصلة التنسيق ومتابعة المبادرات المشتركة لتعزيز الأمن، ودفع مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الأمريكية في لبنان.

-خلا-