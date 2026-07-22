وزير النفط العراقي: أبرمنا 7 اتفاقيات إستراتيجية في واشنطن بـ 200 مليار دولار

بغداد في 22 يوليو / وام / أعلن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، عن بلوغ الطاقة الإنتاجية الكلية للبلاد أكثر من 4.8 ملايين برميل يوميا، ضمن رؤية استراتيجية لتطوير قطاعي النفط والغاز تتضمن حوارا جادا مع منظمة أوبك لزيادة سقف الصادرات.

وكشف الوزير العراقي، خلال حوار تلفزيوني نقلته وكالة الأنباء العراقية اليوم، عن توقيع 7 اتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى الولايات المتحدة بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 200 مليار دولار، شملت شراكات مع شركات أمريكية كبرى لتطوير الحقول النفطية واتفاقية مع سوريا لخط نقل النفط.

وتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن الإنتاج الحالي للبنزين يبلغ 30 مليون لتر يوميا مع تحقيق الاكتفاء الفعلي من زيت الغاز والكيروسين.

وأشار إلى عمل 22 شركة عالمية حاليا في الحقول العراقية، لافتا إلى وجود مباحثات لتجديد التصدير عبر خط جيهان التركي.

-خلا-