"سنتكوم" تعلن تغيير مسار 8 سفن وتعطيل واحدة منذ استئناف حصار إيران

واشنطن في 22 يوليو/وام/ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" ، الثلاثاء، تغيير مسار 8 سفن تجارية وتعطيل أخرى منذ استئناف الحصار الامريكي على الموانىء الايرانية.

وذكرت "سنتكوم" في بيان ان القوات الامريكية قامت حتى 21 يوليو الجاري بتغيير مسار 8 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة لضمان الإنفاذ الكامل للحصار على ايران.

وكانت القوات الأمريكية استأنفت الحصار البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو القادمة بدءا من 14 يوليو الجاري ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز.

-خلا-