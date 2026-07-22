العين في 22 يوليو/ وام/ تنفذ بلدية مدينة العين، ممثلة بإدارة خدمات المجتمع، منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج والمبادرات المجتمعية، دعماً لمستهدفات "عام الأسرة 2026"، وتعزيزاً لجودة الحياة، وترسيخاً لقيم التلاحم الأسري والتماسك المجتمعي، عبر توفير بيئة حضرية ومجتمعية داعمة للأسرة بوصفها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع مزدهر ومستدام.

وأوضح سعيد عبد الله الجابري رئيس قسم دعم عمليات خدمات المجتمع في بلدية مدينة العين، أن النتائج المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026، تجسد حرص البلدية على تطوير خدمات ومرافق مجتمعية أكثر ارتباطاً باحتياجات الأسر، بما يعزز مشاركة أفراد المجتمع ويرتقي بجودة الحياة.

وقال إن البلدية نظمت 13 ملتقى وزيارة مجتمعية بمشاركة 1062 فرداً من مختلف فئات المجتمع، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع السكان والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لافتا إلى أن هذه اللقاءات أسفرت عن رصد 200 متطلب مجتمعي تنوعت بين احتياجات ومقترحات واستفسارات وشكاوى، بما يدعم جهود تطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين.

وأضاف أن البلدية واصلت خلال النصف الأول من العام الجاري جهودها الرامية إلى نشر الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية، وذلك عبر تنفيذ 5 حملات توعوية استفاد منها 179 الفا و 981 شخصاً، إلى جانب تنفيذ 3275 زيارة توعوية ميدانية استهدفت مختلف فئات المجتمع، بما أسهم في تعزيز الوعي بالقضايا المجتمعية، وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية، والمحافظة على المرافق العامة، دعماً لمستهدفات "عام الاسرة 2026".

وأشار إلى أن الحدائق المغلقة التابعة للبلدية استقبلت أكثر من 550 ألف زائر، لترسخ مكانتها بوصفها وجهاتٍ مجتمعية وترفيهية توفر بيئة آمنة ومهيأة للعائلات، وتدعم الروابط الأسرية من خلال مرافق متكاملة تشجع على قضاء أوقات نوعية وممارسة الأنشطة الترفيهية.

وتطرق الجابري، إلى خدمة حجز صالات الأفراح التابعة للبلدية والتي سجلت 616 حجزاً خلال الفترة ذاتها، ما يعكس أهمية هذه المرافق في تلبية احتياجات الأسر وأفراد المجتمع ضمن بيئة منظمة ومهيأة، مؤكدا ان البلدية تعمل على تعزيز جاهزية هذه المرافق ورفع كفاءتها التشغيلية، إذ تنفذ بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، أعمال صيانة وتطوير لأربع صالات أفراح، على أن تكتمل الأعمال بنهاية العام الجاري.

من جانبها، أوضحت مهرة راشد الظاهري رئيس قسم المسؤولية المجتمعية في بلدية مدينة العين، أن المبادرات المجتمعية تمثل رافداً مهماً لتعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق أثر إيجابي مستدام، مشيرة إلى تنفيذ 31 مبادرة متنوعة استهدفت مختلف فئات المجتمع، وركزت على تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ قيم التعاون والانتماء والهوية الوطنية، بما يدعم مستهدفات جودة الحياة ويسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة.

وأشارت إلى التكامل القائم بين المبادرات المجتمعية والمشاريع التنموية التي تنفذها بلدية مدينة العين بهدف الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز رفاه المجتمع، حيث تواصل البلدية تنفيذ مسؤولياتها في تصميم وصيانة وتشغيل البنية التحتية للطرق والحدائق والمساحات الخضراء والمرافق العامة، بما يسهم في توفير بيئة حضرية متكاملة ومستدامة تلبي احتياجات الأسر وتعزز من جاذبية المدينة.

كما تواصل البلدية التوسع في إنشاء وصيانة الحدائق العامة والمصغرة، وتطوير المرافق الترفيهية والرياضية، وإنشاء وتأهيل مسارات المشي والرياضة بين الأحياء السكنية، بما يشجع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية، ويوفر مساحات آمنة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية.