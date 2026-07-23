وفيات "إيبولا" في إفريقيا تتجاوز ألف حالة والإصابات ترتفع إلى 2493

كينشاسا في 23 يوليو/ وام/ تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي مرض "إيبولا" في إفريقيا ألف حالة، بعدما ارتفع إجمالي الوفيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى 1001 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 2473 إصابة مؤكدة، بينها 999 وفاة حتى 20 يوليو، فيما أكدت أوغندا تسجيل 20 إصابة بينها حالتا وفاة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلدين إلى 2493 حالة، منذ إعلان تفشي المرض في شرق الكونغو الديمقراطية في 15 مايو، قبل امتداده إلى أربع مقاطعات أخرى مع استمرار علاج أو عزل 737 مريضا وتعافي 482 شخصا.

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