السعودية تعلن استهداف سفينة تابعة لإحدى شركاتها في البحر الأحمر وتؤكد سلامة طاقمها

الرياض في 23 يوليو / وام/ أعلن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية أن السفينة (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها.

وأكد المصدر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، سلامة جميع أفراد الطاقم، مشيرا إلى أن الجهات المعنية اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها، وحماية البيئة البحرية.

وأوضح أن استهداف السفينة يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.

- خلا -