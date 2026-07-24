"فورد" الأمريكية و"جيلي" الصينية تتعاونان لتصنيع مركبات منخفضة الانعدامات

واشنطن في 24 يوليو /وام/ أعلنت شركة السيارات الامريكية الكبرى فورد وشركة جيلي الصينية لصناعة السيارات ،يوم الخميس، عن خطط لتصنيع

المركبات ذات الانبعاثات المنخفضة والمنعدمة بشكل مشترك في مصنع فورد في فالنسيا بإسبانيا.

وسيكون المشروع المشترك، الذي لا يزال رهن الموافقة التنظيمية، مملوكا بنسبة الثلثين لشركة فورد والثلث لشركة جيلي، التي تمتلك أيضا علامات تجارية مثل فولفو وبولستار وغيرهما.

ويأتي ذلك في ظل تحديات تواجه سوق السيارات الكهربائية الأمريكية وزيادة التوترات الجيوسياسية العالمية الناجمة عن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية.

-خلا-