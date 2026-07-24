لندن في 24 يوليو /وام/ استبعد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام ،يوم الخميس، إجراء استفتاء آخر على استقلال إسكتلندا.

و ذكر بيرنهام ان إجراء استفتاء آخر "غير وارد" ،مؤكدا أن مثل هذا الإجراء سيعرقل خطط حكومته لتحقيق النمو الاقتصادي ومساعدة العائلات على مواجهة غلاء المعيشة.

وأوضح بيان حكومي بريطاني أن تصريح بيرنهام جاء خلال اجتماعه مع رئيس وزراء إسكتلندا جون سويني في غلاسكو.

وأضاف البيان أن الجانبين تحدثا عن إيجاد سبل للتعاون الوثيق لبناء نموذج يتعلق بتفويض السلطة لتحسين حياة الناس في جميع أنحاء إسكتلندا.

وأشار البيان إلى أن أندي بيرنهام أكد مجددا إيمانه بأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تحدث فرقا حقيقيا في مساعدة المجتمعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة على إعادة التصنيع من خلال خلق فرص عمل وتطوير التجارة وإنعاش الاقتصادات المحلية .

-خلا-