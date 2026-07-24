رئيس البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

القاهرة في 24 يوليو /وام/ أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك ، معتبرا أن ذلك يمثل انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى وللقانون الدولي.

وأكد اليماحي في بيان اليوم أن هذه الممارسات تستهدف فرض واقع جديد في المسجد الأقصى وتهويد القدس، محذرا من تداعياتها على أمن واستقرار المنطقة، ومطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة واليونسكو باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للمقدسات ومحاسبة المسؤولين عنها.