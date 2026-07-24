ارتفاع عدد ضحايا انفجار النفق بالهند إلى 25 قتيلاً

نيودلهي في 24 يوليو /وام/ ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار غاز سام وقع في موقع بناء نفق بشمال شرقي الهند إلى 25 قتيلاً، بعد ثلاثة أيام من وقوع الحادث.

وأكد مسؤول في مقاطعة نامتشي بولاية سيكيم الهندية، يوم الخميس، أنه تم انتشال جميع جثامين الأشخاص الـ 25 الذين كانوا عالقين داخل النفق.

وأوضح المسؤول أنه تم انتشال الجثامين الثلاثة الأخيرة بعد ظهر الخميس، مشيرا إلى أن عملية الإنقاذ بأكملها قد استغرقت 72 ساعة.

و ذكرت شركة المرافق العامة "إن إتش بي سي" إن الحادث الذي وقع يوم الإثنين نجم عن انبعاث مفاجئ وانفجاري لغاز الميثان، يعتقد أنه كان محتجزا داخل الصخور، وأسفر ذلك عن تصاعد دخان كثيف وغازات سامة.

-خلا-