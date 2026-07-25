ألب دويز- فرنسا في 25 يوليو / وام / عزز السلوفيني تادي بوجاتشار، دراج فريق "الإمارات-XRG"، صدارته للترتيب العام لطواف فرنسا للدراجات الهوائية، بعدما فاز "الجمعة" بالمرحلة التاسعة عشرة التي اختتمت على قمة "ألب دويز"، مسجلاً أسرع زمن في تاريخ صعود الجبل، قبل مرحلتين من ختام السباق في باريس.

وحقق بوجاتشار فوزه الخامس في النسخة الحالية من الطواف، بعدما قلص فارق ثلاث دقائق مع مجموعة الصدارة، وشن هجوماً حاسماً قبل 12 كيلومتراً من خط النهاية، قبل أن ينفرد بالمقدمة على بعد 800 متر من الختام، وينهي الصعود بزمن بلغ 35 دقيقة و26 ثانية، محطماً الرقم القياسي لهذا المرتفع الشهير.

وبات بوجاتشار ثاني متسابق في تاريخ طواف فرنسا يحقق الفوز بمرحلة تنتهي على قمة "ألب دويز" وهو مرتدياً القميص الأصفر، كما وسع الفارق في صدارة الترتيب العام إلى أكثر من سبع دقائق، ليقترب من معادلة الرقم القياسي بإحراز لقبه الخامس في السباق.

وشهدت المرحلة أداءً جماعياً مميزاً من فريق الإمارات "الإمارات-XRG"، الذي نجح في تقليص الفارق مع مجموعة الهروب رغم غياب الأمريكي براندون ماكنولتي ومعاناة عدد من الدراجين من المرض، فيما لعب كل من تيم فيلينز وفلوريان فيرميرش ونيلس بوليت دوراً مهماً في مطاردة المتصدرين، قبل أن يقدم البريطاني آدم ييتس دعماً حاسماً لبوجاتشار خلال الصعود الأخير.

كما عزز المكسيكي إسحاق ديل تورو، زميل بوجاتشار في الفريق، صدارته لترتيب أفضل دراج شاب بحفاظه على القميص الأبيض، بعد إنهائه المرحلة في المركز السابع، مع احتفاظه بالمركز الثالث في الترتيب العام قبل المرحلة الجبلية الأخيرة.

وقال بوجاتشار عقب الفوز: الفوز على قمة ألب دويز شعور رائع، والأجواء الجماهيرية كانت استثنائية طوال الصعود. هذا الانتصار تحقق بفضل العمل الجماعي للفريق، وأنا سعيد للغاية بهذا الفوز.

وأضاف: أتعامل مع السباق مرحلة بمرحلة، والمرحلة المقبلة ستكون الأصعب في الطواف، وآمل أن أحتفل بالقميص الأصفر في باريس.