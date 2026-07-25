الصين تطلق 5 أقمار اصطناعية للاستشعار عن بعد ومراقبة البيئة

بكين في 25 يوليو/ وام/ أطلقت الصين بنجاح صاروخا حاملا من طراز "ليجيان-1 واي15"، وعلى متنه خمسة أقمار اصطناعية جديدة إلى الفضاء.

وتمكن الصاروخ من إيصال الأقمار الاصطناعية، المخصصة للاستشعار عن بُعد ومراقبة البيئة، إلى مداراتها المحددة، بعد انطلاقه من منطقة "دونغفنغ" شمال غربي الصين.

وتمثل هذه المهمة الرحلة الخامسة عشرة لسلسلة صواريخ "ليجيان-1"، بعد نجاح الرحلة الرابعة عشرة في 15 يونيو الماضي، والتي وضعت ثمانية أقمار اصطناعية تجارية مخصصة للاستشعار عن بُعد ومراقبة البيئة في مداراتها المحددة.

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