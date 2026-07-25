واشنطن في 25 يوليو/ وام/ أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية صاروخها العملاق "ستارشيب" من ولاية تكساس الأمريكية، في مهمته التجريبية الثالثة عشرة، حاملا على متنه أول 20 قمرا صناعيا مطورا من شبكة "ستارلينك" للإنترنت إلى الفضاء شبه المداري.

وانطلق الصاروخ، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 122 مترا، من منشأة "ستاربيس" التابعة للشركة في تكساس، في إطار جهود سبيس إكس لبدء تشغيل الخدمة الروتينية بنهاية العام الجاري.

وضمت المهمة إطلاق أقمار "ستارلينك" من الجيل الثالث، التي تتميز بقدرات أعلى وتوفر نطاقا تردديا أوسع وسرعات إنترنت أكبر، قبل أن تتصل لفترة وجيزة بشبكة الشركة التي تضم نحو 10 آلاف قمر صناعي في المدار.

واستخدمت الرحلة نسخة جديدة من الصاروخ، ضمن خطط الشركة لتوسيع شبكة "ستارلينك"، ودعم مهمات الفضاء المستقبلية، بما في ذلك نقل البشر إلى سطح القمر لصالح وكالة "ناسا" بحلول عام 2028، ونشر أقمار صناعية مخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

واستغرقت المهمة نحو ساعة، وانتهت بعودة المركبة عبر الغلاف الجوي للأرض.

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