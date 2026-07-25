حرائق الغابات في إسبانيا تجبر "ناسا" على إخلاء منشأة للاتصالات الفضائية

مدريد في 25 يوليو/ وام/ أجبرت حرائق الغابات الواسعة التي اندلعت في أوروبا، الجمعة، وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على إخلاء إحدى منشآتها الثلاث العالمية للاتصالات في الفضاء السحيق، والموجودة في إسبانيا، ما أثر على قدرة الوكالة على التواصل مع المسابير الفضائية.

ويقع مجمع مدريد للاتصالات الفضائية العميقة في روبليدو، على بعد نحو 65 كيلومترا غرب وسط مدريد، وفقا لما أفاد به ناطق باسم "ناسا" لـ "فرانس برس".

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية إن الحريق مرّ عبر المجمع، مشيرة إلى أنه سيتم تقييم أي أضرار محتملة عند توفر الظروف الآمنة، فيما جرى إجلاء جميع الموظفين.

ويعد مجمع مدريد جزءا من شبكة الفضاء العميق التابعة لـ"ناسا"، وهو واحد من ثلاثة مواقع تتيح لناسا التواصل مع مركباتها الفضائية التي تستكشف أرجاء نائية من المجرة، إلى جانب موقعين في كانبيرا الأسترالية وغولدستون في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وأكدت "ناسا" نقل دعم عمليات المهمات الفضائية إلى الموقعين الآخرين، مشددة على أن سلامة طواقمها تأتي في مقدمة أولوياتها، معربة عن تضامنها مع المتضررين من حرائق الغابات في المناطق المجاورة.

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