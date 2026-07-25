تاييوان في 25 يوليو /وام/ لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بعد أن طمر انهيار مفاجئ للتربة اللوسية منزلا في قرية بمحافظة هونغتونغ في مدينة لينفن بمقاطعة شانشي في شمال الصين، الواقعة على هضبة اللوس، وفقا لسلطات الاستجابة للطوارئ على مستوى المحافظة.

ووقع الحادث في قرية هاويي ببلدة ديتسون في محافظة هونغتونغ حوالي الساعة 18:49 من مساء يوم أمس الجمعة.

وتمكنت جهود الإنقاذ السريعة التي نفذها رجال الشرطة والإطفاء والعاملون الطبيون المحليون من العثور على الأشخاص الثمانية الذين طُمروا تحت الأنقاض، إلا أن خمسة منهم كانوا قد فارقوا الحياة، فيما نُقل ثلاثة آخرون إلى المستشفى وحالتهم مستقرة.