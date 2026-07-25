هونج كونج في 25 يوليو /وام/ قال مرصد هونج كونج، إن إعصار نول الذي تصاحبه رياح قصوى تبلغ سرعتها 130 كم/ساعة بالقرب من مركزه، كان يتحرك اليوم السبت بثبات عبر الجزء

الشمالي الشرقي من بحر الصين الجنوبي ويقترب من ساحل شرقي جوانجدونج.

ومن المتوقع أن يجلب الإعصار رياحا وأمطارا غزيرة إلى جنوب الصين بما في ذلك هونج كونج خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما يضع المنطقة في حالة تأهب قصوى.

ويتوقع مرصد المدينة أن الإعصار قد يصل إلى اليابسة صباح يوم غد الأحد بالقرب من مدينتي هويتشو وشانوي بجنوب الصين، جالبا معه زخات مطر وعواصف رعدية إلى أجزاء من المنطقة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين أن تشهد أجزاء من جنوب شرق جوانجدونج والساحل الجنوبي لفوجيان أمطارا غزيرة اليوم ويوم غد الأحد.

وقالت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في تايوان إن نول سيجلب أمطارا غزيرة إلى أجزاء من جنوب وشرق تايوان. وكان يمر فوق المياه جنوب تايوان، ويتجه مبتعدا عن الجزيرة اليوم السبت.

-خلا-