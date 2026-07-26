بكين في 26 يوليو /وام/أجلت السلطات الصينية أكثر من 340 ألف شخص وعلقت الأعمال وخدمات السكك الحديد في جنوب البلاد مع اقتراب الإعصار نول مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار المناطق الساحلية الممتدة من شنتشن وهايفنغ في مقاطعة قوانغدونغ صباح الأحد، فيما أصدرت الأرصاد الجوية الصينية إنذارا تحذيريا باللون الأحمر، لافتة إلى أن أنحاء من مقاطعة قوانغدونغ ومقاطعات هونان وفوجيان وجيانغشي المجاورة ستشهد أمطارا غزيرة.

وأصدرت هونغ كونغ مساء السبت ثالث أعلى مستوى تحذيري من الأعاصير، فيما أعلنت السلطات المحلية فتح 28 مركز إيواء في أنحاء المدينة.

من جهتها أعلنت هيئة مطار المدينة إلغاء 49 رحلة على الأقل وتأخّر 238 أخرى، موضحة أن "من المتوقع أن يتأثر عدد كبير من الرحلات الأحد.

من جانبه، أفاد مطار شنتشن باوان الدولي في مقاطعة قوانغدونغ بأن شركات الطيران ستعدل جداول الرحلات المقررة بين صباح وظهر الأحد بحسب الأحوال الجوية.

ويتوقع أن تصل سرعة الرياح المصاحبة للإعصار ما بين 151 و173 كيلومترا في الساعة، عند وصوله إلى اليابسة.

-خلا-