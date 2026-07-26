واشنطن في 26 يوليو /وام/ أعلنت القيادة المركزية الامريكية "سنتكوم" ،يوم السبت، تعطيل سفينة تجارية حاولت مرات عدة اختراق الحصار الامريكي المفروض على الموانىء الايرانية.

وذكرت "سنتكوم" في بيان ان القوات الامريكية قامت بتعطيل الناقلة "لافين" التي ترفع علم موزمبيق في خليج عمان الجمعة وذلك بعد ان حاول طاقمها انتهاك الحصار عدة مرات متجاهلا التحذيرات المتكررة.

واضاف البيان ان القوات الأمركية نفذت عملية اقتحام لناقلة اخرى تحمل اسم "شارمينار" وترفع علم جزر القمر في بحر العرب مشيرا الى ان الناقلة سمح لها بمواصلة رحلتها بعد التأكد من حمولتها.

وأكدت القيادة المركزية الامريكية ان الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران لا يزال ساريا بالكامل، مشيرة الى انها قامت منذ استئناف الحصار وحتى 25 يوليو الجاري بتغيير مسار 12 سفينة تجارية وتعطيل حركة سفينتين لم تمتثلا للأوامر.

-خلا-