الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتكثيف الدعم الدولي لإعادة إعمار سوريا وتعافيها

دمشق في 27 يوليو/ وام / أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أهمية إعادة ربط سوريا بالاقتصادين الإقليمي والدولي داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لدعم سوريا سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، بما يسهم في تحقيق التعافي وإعادة الإعمار.

وقال غوتيريس في مؤتمر صحفي عقده في دمشق بختام زيارة استمرت يومين إلى سوريا إن نجاح سوريا يتطلب دعماً دولياً مستمراً، واستثمارات لإعادة تأهيل البنية التحتية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز التعليم والرعاية الصحية، وخلق فرص عمل، وتأمين العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والنازحين.

وجدد التأكيد على أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن زيارته هذه حملت رسالة تضامن وشراكة مع سوريا، معتبراً أن المرحلة الحالية تمثل فرصة نادرة لكتابة فصل جديد من تاريخ سوريا، يضمن تمثيل جميع السوريين في مستقبل بلادهم.

وأضاف أن الأمم المتحدة جاءت للاستماع إلى السوريين، ونقل رسالة واضحة مفادها الوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة، مع توجيه نداء إلى المجتمع الدولي بعدم ادخار أي جهد لدعمهم.

وشدد غوتيريش على أن احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها أمر أساسي، وأن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 غير مقبولة ويجب أن تتوقف.

-خلا-.