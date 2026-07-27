عواصم في 27 يوليو/ وام/ ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين، مدعومة بانخفاض أسعار النفط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 4103.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:58 بتوقيت جرينتش.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.9% إلى 4106.10 دولار للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.7% إلى 59.74 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 2% إلى 1619.75 دولار، فيما قفز البلاديوم 2.3% إلى 1271.93 دولار للأوقية.

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