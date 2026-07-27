كينشاسا في 27 يوليو/ وام/ أعلنت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس "إيبولا" إلى 1405 حالات، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 3200 حالة.

وأوضحت السلطات أن السلالة الأخيرة من الفيروس، وهي من السلالات النادرة، تواصل دفع الجهود الصحية لمواجهتها، في وقت أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء تجارب سريرية على علاجين، إلى جانب منح ترخيص بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزيئي مخصص للكشف عن هذه السلالة.

وكانت الكونغو الديمقراطية قد أعلنت في 15 مايو الماضي تفشي الموجة السابعة عشرة من فيروس "إيبولا" في البلاد.

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