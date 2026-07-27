أبوظبي في 27 يوليو/ وام/ نظّم فرع "تريندز" في العين، بالتعاون مع جامعة أبوظبي – فرع العين، ورشة عمل تفاعلية بعنوان "تمكين الشباب في عصر وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI Agents)"، وذلك بمقر الجامعة، بمشاركة نحو 200 طالب وطالبة من مدارس العين.

قدّم الورشة المهندس عيسى المناعي، الباحث المتخصص في الذكاء الاصطناعي بتريندز، مستعرضاً التحول المتسارع الذي يشهده هذا المجال، والانتقال من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على التفاعل المستقل، واتخاذ القرارات، وتنفيذ المهام المعقدة بكفاءة، مؤكدا أهمية تمكين الشباب بالمعرفة والمهارات الرقمية ليكونوا شركاء فاعلين في صناعة المستقبل.

وتناولت الورشة عدداً من المحاور الرئيسة، أبرزها مفهوم وكلاء الذكاء الاصطناعي والفرق بينها وبين النماذج التوليدية، ومهارات المستقبل اللازمة لإعداد الشباب للتعامل مع التقنيات الذكية وتوظيفها في الدراسة والبحث العلمي، إضافة إلى الفرص والتحديات المرتبطة بهذه التقنيات، مع التركيز على الجوانب الأخلاقية والأمنية.

من جهتها، أكدت وردة المنهالي، مدير مكتب تريندز في العين، أن عصر وكلاء الذكاء الاصطناعي لا يتطلب مجرد مواكبة التكنولوجيا، بل يستدعي إعداد كوادر واعية ومبتكرة قادرة على قيادة هذا التحول بثقة وكفاءة، فيما أشار الدكتور محمد فتيحه، مدير حرم جامعة أبوظبي بالعين ومدير مركز تطوير أعضاء هيئة التدريس، إلى أهمية الورشة التي أثرت معارف الطلاب وأكسبتهم مهارات حيوية للتأقلم مع متطلبات المستقبل.