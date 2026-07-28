بورت او برنس -هايتي في 28 ⁠يوليو/وام/ حدد مجلس الانتخابات في هايتي يوم الاثنين ،ديسمبر القادم موعدا لإجراء أول انتخابات رئاسية و تشريعية منذ 10 سنوات، وأن تكون الجولة الثانية في فبراير، وذلك بعد تأجيل خطط لإجراء جولتي الانتخابات بسبب مخاوف أمنية.

ونشر المجلس ،الاثنين، جدولا ⁠زمنيا يحدد موعد إجراء الجولة الأولى ​من الانتخابات الرئاسية ⁠والتشريعية في هايتي في 13 ديسمبر، والجولة ⁠الثانية في 21 فبراير. وحدد أيضا السابع من مارس موعدا لنشر النتائج النهائية.

وأظهر الجدول الزمني أنه من المتوقع أن يصوت المواطنون أيضا على ⁠تعديلات دستورية واختيار ​الممثلين المحليين ، وأكد المجلس ⁠أن الجدول الزمني يعتمد على تهيئة مناخ أمني مقبول وتوفير الأموال اللازمة لإجراء العمليات الانتخابية.

-خلا-