بورت او برنس -هايتي في 28 يوليو/وام/ حدد مجلس الانتخابات في هايتي يوم الاثنين ،ديسمبر القادم موعدا لإجراء أول انتخابات رئاسية و تشريعية منذ 10 سنوات، وأن تكون الجولة الثانية في فبراير، وذلك بعد تأجيل خطط لإجراء جولتي الانتخابات بسبب مخاوف أمنية.
ونشر المجلس ،الاثنين، جدولا زمنيا يحدد موعد إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في هايتي في 13 ديسمبر، والجولة الثانية في 21 فبراير. وحدد أيضا السابع من مارس موعدا لنشر النتائج النهائية.
وأظهر الجدول الزمني أنه من المتوقع أن يصوت المواطنون أيضا على تعديلات دستورية واختيار الممثلين المحليين ، وأكد المجلس أن الجدول الزمني يعتمد على تهيئة مناخ أمني مقبول وتوفير الأموال اللازمة لإجراء العمليات الانتخابية.
-خلا-