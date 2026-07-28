الدوحة في 28 يوليو /وام/ بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ، يوم الإثنين، مع وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند آخر المستجدات الإقليمية.

و ذكرت و كالة الأنباء القطرية"قنا" انه جرى خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن عبدالرحمن من الوزيرة أناند، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن خلال الاتصال ضرورة التزام الأطراف كافة بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وجدد دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

-خلا-