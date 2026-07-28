سنغافورة تشدد سياستها النقدية لكبح مخاطر التضخم

سنغافورة في 28 يوليو /وام/ أعلنت سلطة النقد في سنغافورة يوم الاثنين، تشديد سياستها النقدية بدرجة طفيفة ، من خلال رفع معدل ارتفاع النطاق المستهدف لسعر الصرف الإسمي الفعلي للدولار السنغافوري بسبب استمرار مخاطر التضخم على الأمد المتوسط.

ونقلت تقارير إعلامية عن سلطة النقد القول إن تحسن آفاق النمو وتراكم المخاطر التضخمية على الأمد المتوسط يستدعيان فرض مزيد من القيود النقدية رغم بقاء بيانات التضخم الأخيرة عند مستويات معتدلة.

وأوضحت السلطة أن الارتفاع الجديد في معدل ارتفاع نطاق سعر الصرف جاء أقل من الزيادة التي أقرتها خلال اجتماعها في أبريل الماضي فيما أبقت عرض النطاق والمستوى الذي يتمركز حوله من دون تغيير.

وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد أظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة السنغافورية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.7 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1 في المئة على أساس فصلي معدل موسميا بعد نمو بلغ 1.3 في المئة خلال الربع الأول عقب تعديل النسبة السابقة بالزيادة.

-خلا-