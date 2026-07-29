بوسان في 29 يوليو/ وام/ أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" إدراج 25 موقعا جديدا على قائمة التراث العالمي، في ختام أعمال الدورة الـ48 للجنة التراث العالمي التي عُقدت في مدينة بوسان بجمهورية كوريا الجنوبية.

وأوضحت المنظمة أن قرارات الإدراج اعتمدت بتوافق الآراء، بما يعكس روح التعاون التي تقوم عليها اتفاقية التراث العالمي لعام 1972.

وشهدت الدورة، للمرة الأولى، إدراج مواقع من جزر القمر، وساو تومي وبرينسيب، وجنوب السودان، في خطوة تهدف إلى تحقيق تمثيل أكثر توازنا للقائمة.

كما أدرجت اللجنة ستة مواقع على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، ليرتفع إجمالي المواقع المدرجة إلى 1273 موقعا في 173 دولة.

وهنأ المدير العام لليونسكو، خالد العناني، الدول التي أدرجت مواقعها الجديدة، مؤكدا أن هذه المواقع تمثل جزءا من التراث المشترك للبشرية وتجسد روح التعاون التي تقوم عليها اتفاقية التراث العالمي.

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