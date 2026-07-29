واشنطن في 29 يوليو/ وام/ أعلنت "مايكروسوفت" إطلاق أول نموذج ذكاء اصطناعي متخصص في الأمن السيبراني، إلى جانب منصة جديدة تعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة عمليات الدفاع الإلكتروني، في خطوة تهدف إلى تعزيز مواجهة الهجمات الرقمية.

وكشفت الشركة عن نموذج MAI-Cyber-1-Flash المصمم لاكتشاف الثغرات الأمنية المعقدة في البرمجيات، والمتكامل مع نظام MDASH لتحليل الثغرات والمساعدة في إصلاحها، إضافة إلى منصة Perception التي تستخدم فرقا من وكلاء الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الثغرات وتحليلها واقتراح حلول لمعالجتها.

وأكدت "مايكروسوفت" أن النموذج حقق نتائج متقدمة في اختبار Cyber Gym لقياس أداء نماذج الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن المنصة تضم فرقا ذكية لمحاكاة الهجمات، واكتشاف الثغرات، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المنافسة بين شركات التكنولوجيا لتطوير حلول أمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، على أن تتوفر الأدوات الجديدة بنسخة تجريبية اعتبارا من 3 نوفمبر.

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