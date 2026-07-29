عمان في 29 يوليو/ وام/ أعلنت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن الدفاعات الجوية، وضمن منظومة الرصد والمتابعة، تعاملت فجر اليوم الأربعاء، مع خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقًا لقواعد الاشتباك المعتمدة.

وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية / بترا/ ، أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه.