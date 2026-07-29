طلبة بعثات أبوظبي: برنامج تهيئة وجاهزية المبتعثين عزز ثقتنا واستعدادنا للدراسة في الخارج

أبوظبي في 29 يوليو/ وام/ أكد عدد من الطلبة المقبولين ضمن بعثات أبوظبي، أن برنامج "تهيئة وجاهزية المبتعثين"، الذي تنفذه دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، أسهم في تعزيز جاهزيتهم الأكاديمية والشخصية، وإعدادهم لخوض تجربة الدراسة في الخارج بثقة، من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة للتعامل مع مختلف المواقف والتحديات التي قد تواجههم خلال رحلة الابتعاث.

وقالت عائشة العبيدلي، المقبولة في منحة دراسية إلى سويسرا، إن تلقيها خبر القبول عبر البريد الإلكتروني كان لحظة مميزة غمرتها مشاعر الفرح والحماس، مؤكدة أن أسرتها شاركتها هذه الفرحة.

وأضافت أن برنامج تهيئة وجاهزية المبتعثين قدم لها ولزملائها معرفة قيمة حول كيفية التعامل مع مختلف المواقف التي قد يواجهونها أثناء الابتعاث، إلى جانب التعريف بالجهات الرسمية التي يمكن التواصل معها في حالات الطوارئ والأزمات.

وأوضحت أن البرنامج ركز أيضاً على كيفية التكيف مع الصدمة الثقافية الناتجة عن الانتقال إلى بيئات جديدة، والتغلب على مشاعر الغربة والحنين إلى الأهل، بما يساعد الطلبة على الاستمتاع بتجربتهم الدراسية وتحقيق أقصى استفادة منها.

وأشارت إلى أن من أبرز الورش التي استفادت منها تلك التي تناولت إدارة مشاعر القلق والشوق للأسرة، إضافة إلى كيفية التكيف مع الاختلافات الثقافية والتعايش معها بإيجابية.

من جانبه، قال سلطان السويدي، المقبول في جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه التحق ببعثات أبوظبي بعد رحلة إعداد استمرت نحو ثلاث سنوات، تخللتها المشاركة في برنامج تهيئة وجاهزية المبتعثين، الذي أتاح له فرصة الالتحاق بمدرسة صيفية في الولايات المتحدة، ما أسهم في تعريفه ببيئة الدراسة والحياة الجامعية، إلى جانب مساعدته في إجراءات التقديم ومتطلبات البعثة.

وأضاف أن البرنامج عزز حماسه لبدء الدراسة في بوسطن، ومنحه تصوراً أوضح للتحديات التي قد تواجهه وكيفية التعامل معها، مشيراً إلى أن محور الذكاء العاطفي كان من أكثر المحاور التي استفاد منها، إذ ساعده على فهم العديد من الجوانب التي ستنعكس إيجاباً على تجربته الدراسية وحياته المستقبلية.

وأعرب عن شكره لدائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي والقائمين على البرنامج، لما قدموه من دعم وإرشاد أسهما في تعزيز جاهزية الطلبة لخوض تجربة الابتعاث بثقة.