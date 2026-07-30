الدوحة في 30 يوليو/ وام / بحث الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، في اتصالين هاتفيين مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، ويوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أكد ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

-خلا-.