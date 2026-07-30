"الاحتياطي الأميركي" يثبت أسعار الفائدة

واشنطن في 30 يوليو /وام/ أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، رغم دعوة ثلاثة من أعضاء اللجنة الفدرالية إلى رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وأبقى الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة ضمن نطاق 3,50% إلى 3,75%، فيما نفى رئيسه المعيّن حديثا كيفن وورش أن يكون متردّدا إزاء التحرّك لمكافحة ارتفاع الأسعار.

و ذكر المجلس في بيان، ان التضخم ما يزال مرتفعاً نسبياً مقارنة بالهدف البالغ 2 بالمائة، ويعكس ذلك جزئياً صدمات العرض في بعض القطاعات، من بينها الطاقة، مشيراً إلى أنه لم يطرأ أيضاً تغير يُذكر على معدل البطالة.

وأضاف المجلس، أن النشاط الاقتصادي يواصل النمو بوتيرة معتدلة، بينما ما تزال سوق العمل متماسكة، إلا أن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية ما تزال مرتفعة، مؤكدًا أن قرارات السياسة النقدية المقبلة ستظل معتمدة على البيانات الاقتصادية الواردة وتقييم تطورات التضخم وسوق العمل والمخاطر المحيطة بالاقتصاد.

وعارض ثلاثة من أصل 12 عضواً في اللجنة المسؤولة عن تحديد السياسة النقدية، قرار تثبيت الفائدة، مفضلين رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية، فيما أيد تسعة أعضاء الإبقاء عليها دون تغيير.

-خلا-