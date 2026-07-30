بوينس آيرس في 30 يوليو/وام/ قتل 7 أشخاص في حادث تحطم مروحية،الأربعاء، في مقاطعة سان خوان غربي الأرجنتين.

وانقطع اتصال مركز التحكم الأرضي بالمروحية من طراز "بيل 412" قرابة الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي،و هي مستأجرة من قبل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ في الأرجنتين، وكان من المقرر أن تتوجه إلى مقاطعة لا ريوخا غرب البلاد للمشاركة في عمليات إخماد حرائق الغابات بعد إتمام تدريب في مقاطعة سان خوان.

وأكد حاكم مقاطعة سان خوان لاحقا وفاة جميع ركاب المروحية السبعة، من بينهم مدير الدفاع المدني ورئيس قسم الإطفاء ونائب رئيس الشرطة بالمقاطعة.

و فتحت السلطات المختصة تحقيقاً لمعرفة ملابسات وأسباب تحطم المروحية .

-خلا-