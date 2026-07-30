بريطانيا تستثمر 8.4 مليارات جنيه استرليني في برنامج الغواصات النووية

لندن في 30 يوليو /وام/ أعلنت بريطانيا، الأربعاء، استثماراً بقيمة 8.4 مليارات جنيه إسترليني (11.2 مليار دولار) في برنامج الغواصات النووية "دريدنوت"، في خطوة قالت الحكومة إنها ستسهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب خلال العقد المقبل.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، في بيان، إن رئيس الوزراء سيعلن استثمارًا كبيرًا بقيمة 8.4 مليارات جنيه إسترليني لتعزيز منظومة الردع النووي البريطانية، بما يوفّر وظائف وفرصًا للشباب لسنوات مقبلة.

وتتولى شركة الصناعات الدفاعية البريطانية "بي إيه إي سيستمز" تصنيع أربع غواصات نووية من فئة "دريدنوت" ضمن برنامج الردع النووي للمملكة المتحدة.

وستحصل الشركة على 5.9 مليارات جنيه إسترليني، فيما سيُخصص المبلغ المتبقي لدعم سلسلة التوريد المرتبطة بالمشروع.

-خلا-