سيؤول في 30 يوليو /وام/ أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات اليوم أن أرباحها التشغيلية قفزت 19 ضعفاً لتسجل مستوى قياسياً في الربع الثاني من العام الجاري، بعدما عوّض الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي أثر تراجع أرباح قطاع الهواتف المحمولة.

وذكرت الشركة، التي تُعد أكبر مُصنّع لرقائق الذاكرة في العالم، أن أرباحها التشغيلية بلغت 89.4 تريليون وون (61.91 مليار دولار) خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو ما يتماشى مع توقعاتها البالغة 89.4 تريليون وون.

كما ارتفعت إيرادات الشركة الكورية بنسبة 130% لتصل إلى 171.5 تريليون وون في الربع المذكور، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.

-خلا-